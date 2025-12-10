اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني بالذكرى الثامنة ليوم النصر: لقد هبَّ أبناء شعبنا العظيم من جميع المكونات من أجل تحرير الأرض

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الوزراء ‏في الذكرى الثامنة ليوم النصر: "في الذكرى الثامنة ليوم النصر، نستلهم المواقف البطولية وقيم التضحية العظيمة التي سطرها العراقيون وهم يخوضون أنبل المعارك وأشرفها، دفاعاً عن بلدهم ضد عصابات تنظیم داعش الإرهابي".

وأضاف "لقد هبَّ أبناء شعبنا العظيم من جميع المكونات من أجل تحرير الأرض، مستظلين بالفتوى المباركة للمرجعية العليا، لتثمر تضحياتهم نصراً مؤزراً وخالداً.. الرحمة والرضوان لشهداء العراق من القوات الأمنية والمدنيين والخزي والعار للإرهابيين المجرمين".
