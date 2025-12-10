انت الان تتابع خبر السوداني بالذكرى الثامنة ليوم النصر: لقد هبَّ أبناء شعبنا العظيم من جميع المكونات من أجل تحرير الأرض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الوزراء ‏في الذكرى الثامنة ليوم النصر: "في الذكرى الثامنة ليوم النصر، نستلهم المواقف البطولية وقيم التضحية العظيمة التي سطرها العراقيون وهم يخوضون أنبل المعارك وأشرفها، دفاعاً عن بلدهم ضد عصابات تنظیم داعش الإرهابي".



وأضاف "لقد هبَّ أبناء شعبنا العظيم من جميع المكونات من أجل تحرير الأرض، مستظلين بالفتوى المباركة للمرجعية العليا، لتثمر تضحياتهم نصراً مؤزراً وخالداً.. الرحمة والرضوان لشهداء العراق من القوات الأمنية والمدنيين والخزي والعار للإرهابيين المجرمين".