شكرا لقرائتكم خبر «استدامة» تستعرض جهودها البحثية والتطويرية لدعم قطاع البن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) في مؤتمر الشرق الأوسط للقهوة، وذلك ضمن جلسة حوارية تناولت دور المركز في دعم استدامة قطاع البن وتعزيز قدرته الإنتاجية من خلال منظومة بحثية وتطويرية تتكامل مع الجهات الشريكة في القطاعين العام والخاص.

واستعرض المركز خلال المشاركة جهوده البحثية في ترسيخ الأسس العلمية لزراعة البن عبر وحدة بحثية متخصصة في جازان، وتنفيذ تجارب ميدانية داخل البيوت المحمية، ودراسة السلالات المحلية وتطوير الشتلات المحسنة، إذ أسهمت هذه الجهود في توفير شتلات نسيجية محسّنة وتوزيع نحو 5,000 شتلة لدعم مزارع البن وتعزيز إنتاجيته.

وسلط الضوء على دوره في بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع شركة البن السعودية ومنظمة الفاو والقطاع الخاص، بما يسهم في نقل المعرفة وتطبيق الممارسات الحديثة الداعمة لاستدامة القطاع.

وأشار المركز إلى أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الأكاديمية والبحثية والجمعيات التعاونية والمزارعين؛ لضمان تكامل العمل والتحرك الجماعي نحو تطوير سلسلة قيمة البن السعودية.

وفي جانب تنمية القدرات، تطرق المركز إلى برامجه التدريبية وأيام الحقول التي يقدمها للمزارعين؛ بهدف رفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما ينعكس إيجابا على جودة الإنتاج واستدامته.

وأكد المركز حرصه على الاستفادة من الخبرات العالمية وتوظيف أفضل الممارسات الدولية لتطوير قطاع البن في المملكة، وتعزيز دوره بوصفه قطاعا واعدا يسهم في دعم التنمية الزراعية والاقتصادية.