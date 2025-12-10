شكرا لبحثكم عن خبر المبعوث الأممي ينسف خارطة الحل السياسي في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقرّ المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تصريح هو الأول من نوعه، بأن خارطة الطريق التي قدمها في سبتمبر 2023 لم تعد قابلة للتطبيق بصيغتها السابقة، مؤكداً أن العملية السياسية تمرّ بأزمة حقيقية نتيجة تراجع غير مسبوق في مستويات الثقة بين الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية.
وقال غروندبرغ، خلال مشاركته في جلسة اليمن عند مفترق طرق بمنتدى الدوحة، إن العامين ونصف الماضيين شهدا تآكلاً كاملاً للثقة الضرورية لأي تقدم سياسي، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تختلف جذرياً عن تلك التي بُنيت عليها خارطة الطريق.
ودعا المبعوث الأممي إلى إعادة صياغة الحلول على أسس قابلة للقياس والتحقق، محذراً من حصر الاهتمام الدولي باليمن في القضايا الأمنية فقط، ومؤكداً أن إنهاء الصراع يجب أن يتم بقيادة يمنية وبفهم أعمق لتاريخ البلاد وتعقيداته.
