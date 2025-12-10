شكرا لبحثكم عن خبر النقيب: قواتنا تصدت لهجوم القاعدة في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحبطت القوات المسلحة الجنوبية، فجر اليوم، هجومًا مباغتًا شنّته عناصر تنظيم القاعدة على مواقع عسكرية تابعة لها في وادي عومران شرقي مديرية مودية بمحافظة أبين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم محمد النقيب، أنّ وحدات الجنوب تصدت للهجوم بسرعة وكفاءة قتالية عالية، مشيرًا إلى إصابة أحد جنود الكتيبة الرابعة في اللواء الثاني دعم وإسناد خلال المواجهات.

وأفاد النقيب بأن القوات الجنوبية تنفذ في الأثناء عمليات تمشيط واسعة لتعقب العناصر الإرهابية الهاربة في المرتفعات الجبلية المحيطة بالوادي، بعد أن لاذت بالفرار باتجاه الشمال دون تحقيق أي هدف من الهجوم.

وأوضح موقع القوات المسلحة الجنوبية أن العناصر الإرهابية المشاركة في الهجوم تتلقى دعماً وتمويلاً مباشراً من ميليشيا الحوثي وجماعة الإخوان، في محاولة لخلط الأوراق واستهداف الجنوب وقواته المسلحة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من عملية مشابهة نفذتها القاعدة على مواقع متقدمة في الوادي ذاته، قبل أن تتصدى لها القوات الجنوبية عقب ساعات من الاشتباكات العنيفة.

وتواصل القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب وحدات أمنية حكومية في أبين، عمليات "سهام الشرق" التي كبّدت التنظيم خسائر كبيرة، وأفقدته أبرز معاقله التقليدية في مديرية مودية، ما دفعه إلى تعزيز تحالفه مع الحوثيين لتعويض خسائره البشرية واللوجستية.