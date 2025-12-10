القبض على ابنة الفنانة الشهيرة غُلّو بتهمة قتل والدتها

دبي - فريق التحرير: ألقت النيابة العامة التركية القبض على طغيان غولتر، ابنة المغنية التركية الراحلة غُلّو، بعد صدور مذكرة توقيف بحقّها ضمن التحقيق الذي تُجريه النيابة العامة في يالوفا.

وجرى توقيفها في منطقة بويوك تشكمجه بإسطنبول بينما كانت تستعد للهروب إلى خارج البلاد، حيث تم تقييد يديها من الأمام، وإبلاغها بأن عملية توقيفها نُفذت بناءً على تعليمات النيابة العامة.

ونُقلت طغيان برفقة ثلاثة أشخاص آخرين موقوفين في القضية نفسها إلى يالوفا بواسطة سيارات شرطة بلباس مدني.

وأثارت مصادر إعلامية تركية تساؤلات حول ما إذا كانت طغيان أو صديقتها سلطان ستدليان بأي اعترافات خلال التحقيقات الجارية.

وبحسب التقارير، تتابع الشرطة التركية كل تحركات طغيان وصديقتها منذ وفاة الفنانة غُلّو، إلى جانب مراقبة اتصالاتهما وتسجيلاتهما بدقة.

ويُذكر أن توقيف طغيان جاء بعد ضبطها أثناء محاولتها مغادرة البلاد، تنفيذًا لمذكرة صادرة عن نيابة يالوفا.

وفي تطور جديد، كشف أحد جيران غُلّو عن دليل قد يُغيّر مسار التحقيقات، إذ قال: “فحصت تسجيلات كاميرات المراقبة في منزلي الصيفي، والتقطت الكاميرا لحظة دفع غُلّو. سأسلّم التسجيل للشرطة”.

وقد أثارت هذه المعطيات الجديدة موجة واسعة من الجدل والصّدمة في الإعلام التركي، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف الحقيقة الكاملة وراء وفاة النجمة الراحلة.