وظيفة خفية.. لماذا تُوضع مقابض الإمساك أعلى مقاعد السيارات؟

يزيد بن سلمان - شبوة - تعد مقابض الإمساك في السيارات من العناصر التي يراها معظم الركاب بشكل يومي، لكنها غالبا ما تُستخدم بطريقة خاطئة أو لا يتم استغلالها كما صُممت، ورغم أن هذه المقابض توضع عادة فوق المقاعد لتوفير شعور بالأمان، إلا أن الهدف الحقيقي منها يختلف عما يعتقده كثيرون.

وفقًا لريتشارد ماكليلان، مؤسس ورشة تعديل السيارات الفاخرة Elite Customs، فقد أصبحت مقابض الإمساك اليوم أكثر من مجرد أداة للراحة، إذ يمكن تخصيصها بألوان ومواد وتصاميم مختلفة، خصوصا مع ازدياد شعبية سيارات الطرق الوعرة.

ويقول ماكليلان إن "هذه المقابض، باتت جزءا من خيارات التخصيص الفاخرة للسيارات، لتجمع بين الوظيفة والمظهر العصري".

إلا أن الحقيقة التقنية لاستخدام هذه المقابض تختلف، حسب إريك روبل، أخصائي الاتصالات في نيسان، الذي يؤكد أن هذه المقابض ليست مصممة أصلاً لمساعدة الركاب على الدخول والخروج من السيارة، وفقا لـ express.co.uk.

ويشير روبل إلى أن كتيبات نيسان تحذر من استخدامها لهذا الغرض، موضحا: "قد يؤدي ذلك إلى تلف المقبض أو سقوط الركاب".

وأوضح أن الوظيفة الأساسية لمقابض الإمساك هي "مساعدة الركاب على إيجاد وضعية جلوس مريحة وتوفير استقرار إضافي على الطرق الوعرة".

ويضيف خبير السيارات كريس "مووس" بايل من موقع JustAnswer.com أن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الدخول والخروج من السيارة يُنصح لهم بالاستعانة بالمقابض بدلا من عجلة القيادة، لتجنب تلف محامل عمود التوجيه الناتج عن القوة المطبقة بطريقة غير صحيحة على عجلة القيادة.

من ناحية أخرى، يحذر خبراء السيارات من استخدام المقابض لأغراض غير مخصصة لها، مثل تعليق الملابس أو تثبيت أحزمة الحيوانات الأليفة، إذ إنها ليست مصممة لتحمل الوزن الزائد.

ويشير أيڤاراس غريغليفيتشيوس، خبير السيارات في carVertical، إلى أن الاعتماد على المقابض أثناء انقلاب السيارة قد يسبب كسر الرسغ أو اليد.

وعن إمكانية إزالة هذه المقابض، يقول غريغليفيتشيوس إنها ممكنة من الناحية القانونية في بعض الحالات، خصوصا إذا كانت المقابض موجودة فقط في جانب الراكب الأمامي.

ومع ذلك، لا يُنصح بإزالتها لأنها غالبا جزء من السقف الداخلي للسيارة وقد تؤثر على تشغيل الوسائد الهوائية.

ويؤكد روبل أن إزالة المقابض قد تؤثر على الراحة والأمان ووظائف السيارة، وقد تثير تساؤلات أثناء الفحص الدوري حسب اللوائح المحلية في بعض البلدان.

ورغم أن المقابض ليست عنصرا هيكليا، فإن تعديلها أو إزالتها قد يؤثر على قيمة إعادة البيع، لذلك، ينصح الخبراء بالاستفادة من هذه المقابض بالطريقة الصحيحة، مع إدراك الوظائف الحقيقية التي صُممت من أجلها، بعيدا عن الاستخدامات الشائعة الخاطئة.