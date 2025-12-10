الإيثريوم يقفز بأكثر من 6% مع تحول التركيز نحو الفيدرالي الأمريكي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب صدور قرار متوقع من جانب البنك المركزي حول السياسة النقدية.



أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة النقدي عند 3.6%، فيما استبعدت الحاكمة ميشيل بولوك إمكانية خفض الفائدة في المدى القريب، الأمر الذي دفع الدولار الأسترالي (AUD) للتعافي بعد ضعف أولي، وأثار تكهنات في الأسواق بشأن احتمال رفع الفائدة بحلول يونيو، وفقًا لمحلل العملات في "كومرتس بنك" فولكما باوَر.



وقال باوَر: "كما كان متوقعًا، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.6% هذا الصباح. وفي رد فعل أولي، أظهر الدولار الأسترالي بعض الضعف لأن البيان الصحفي بدا في البداية كما لو أن البنك المركزي يترك الباب مفتوحًا أمام خفضٍ محتمل آخر للفائدة. ولكن خلال المؤتمر الصحفي اللاحق، أوضحت الحاكمة ميشيل بولوك أن هذا السيناريو غير مرجح للغاية."



وأضاف: "نتيجة لذلك، بدأت السوق في التكهن بموعد أول زيادة محتملة للفائدة. ففي حين كانت الأسواق تُسعّر هذا التحرك لأغسطس يوم أمس، باتت الآن تُسعّره لشهر يونيو. وبذلك تمكن الدولار الأسترالي من التعافي خلال المؤتمر الصحفي وأصبح مرتفعًا قليلًا أمام الدولار الأميركي."



وتابع باوَر: "بالنظر إلى المستقبل، نتشارك القلق بشأن التضخم الذي تجاوز التوقعات باستمرار في الأشهر الماضية، وكان السبب وراء نظرتنا الأكثر حذرًا تجاه خفض الفائدة.



من ناحية أخرى، ما زلنا نفترض أن جزءًا من الارتفاع الأخير في التضخم سيكون مؤقتًا. لذلك نظل متشككين بشأن رد فعل السوق. لكن هذه المرة، نحن أكثر ميلاً للتيسير مقارنة بالسوق، ولا نتوقع ارتفاعًا وشيكًا في أسعار الفائدة بأستراليا."



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:39 بتوقيت جرينتس بنسبة 0.2% إلى 0.6641.



الدولار الكندي



ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:39 بتوقيت جرينتس بنسبة 0.1% إلى 0.722.



الدولار الأمريكي



ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



ومن المنتظر في الأسبوع الجاري انعقاد اجتماعات لبنوك مركزية عالمية على رأسها الفيدرالي الأمريكي الذي سيصدر قراره بشأن الفائدة غدا الأربعاء.



وتتوقع الأسواق على نطاق واسع (بنسبة احتمالية تصل إلى 89.6%) خفض الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة في عام 2025، فيما تتركز الأنظار على تقرير التوقعات الفصلية لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.



وكشفت بيانات صدرت الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل، عن استقرار فرص العمل الشاغرة عند 7.7 مليون فرصة في أكتوبر تشرين الأول مقارنة بنحو 7.66 مليون خلال سبتمبر أيلول.