سعر سهم أسمنت اليمامة (3020) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 10-12-2025

شهد سعر سهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (8070) مكاسب طفيفة في آخر جلساته، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بها، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة وسيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 12.85 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 11.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط