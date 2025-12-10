سعر الذهب يكافح لاستعادة تعافيه - توقعات اليوم – 10-12-2025

شهد سعر سهم أسمنت اليمامة (3020) مكاسب قوية في آخر جلساته، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في محاولة من السهم لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو عودة هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 25.90 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 22.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط