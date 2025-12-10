سعر سهم الوطنية للتعليم (4291) يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 10-12-2025

تقدم سعر سهم مسار (4325) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط بشكل حاد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة 19.45 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 16.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط