سعر اليورو مقابل الدولار يخرج من نطاق قناة سعريه صاعدة – توقعات اليوم – 10-12-2025

ارتفع سعر سهم مجموعة صافولا (2050) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ما قد يدفعه للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة بتحركاته القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 23.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.75 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد