سعر النفط الخام يشهد بعض التماسك بمساعدة دعمه الحالي – توقعات اليوم – 10-12-2025

قفز سعر سهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم (4291) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتصدر في آخر جلساته قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن في المقابل من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا فطيلة استقرار سعر السهم دون مستوى المقاومة 161.50 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الهبوط، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 138.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي