الاقتصاد

سعر النفط الخام يشهد بعض التماسك بمساعدة دعمه الحالي – توقعات اليوم – 10-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط الخام يشهد بعض التماسك بمساعدة دعمه الحالي – توقعات اليوم – 10-12-2025 1/2
  • سعر النفط الخام يشهد بعض التماسك بمساعدة دعمه الحالي – توقعات اليوم – 10-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام يشهد بعض التماسك بمساعدة دعمه الحالي – توقعات اليوم – 10-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-10 01:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم (4291) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتصدر في آخر جلساته قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن في المقابل من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

 

لهذا فطيلة استقرار سعر السهم دون مستوى المقاومة 161.50 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الهبوط، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 138.40 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا