والي الشمالية يستقبل مدير عام قوات الجمارك

إستقبل والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم صباح الثلاثاء ، مدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم.

وأعرب الوالي خلال اللقاء عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي عبر التصدي لعمليات التهريب، مؤكداً أن دورها يمثل أحد الأعمدة الأساسية لإستقرار الدولة الإقتصادي والأمني .

كما أشاد بالروح التضامنية التي يبديها مواطنو الولاية والشعب السوداني تجاه الوافدين والمتضررين من الحرب، مشيراً إلى أن استمرار المبادرات الإنسانية يجسد قيم التكافل وأصالة المجتمع السوداني، مثمناً دور الجمارك المجتمعي الكبير في معركة الكرامة.

عقب اللقاء قاد السيد مدير عام قوات الجمارك والوفد المرافق له قافلة الدعم الكبيرة إلى مركز إيواء أزهري المبارك بالعفاض للوافدين من مدينة الفاشر، بحضور المدير التنفيذي لمحلية الدبة محمد صابر محمد أحمد ورفقة مدير شرطة الولاية وقيادات المجتمع المحلي.