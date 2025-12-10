والي الشمالية يستقبل مدير عام قوات الجمارك

- 1/2
إستقبل والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم صباح الثلاثاء ، مدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم.
وأعرب الوالي خلال اللقاء عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي عبر التصدي لعمليات التهريب، مؤكداً أن دورها يمثل أحد الأعمدة الأساسية لإستقرار الدولة الإقتصادي والأمني .
كما أشاد بالروح التضامنية التي يبديها مواطنو الولاية والشعب السوداني تجاه الوافدين والمتضررين من الحرب، مشيراً إلى أن استمرار المبادرات الإنسانية يجسد قيم التكافل وأصالة المجتمع السوداني، مثمناً دور الجمارك المجتمعي الكبير في معركة الكرامة.
عقب اللقاء قاد السيد مدير عام قوات الجمارك والوفد المرافق له قافلة الدعم الكبيرة إلى مركز إيواء أزهري المبارك بالعفاض للوافدين من مدينة الفاشر، بحضور المدير التنفيذي لمحلية الدبة محمد صابر محمد أحمد ورفقة مدير شرطة الولاية وقيادات المجتمع المحلي.
وأكد سيادته أن الزيارة تأتي تعزيزاً لجهود قوات الجمارك في تقديم الدعم الإنساني وتقليل معاناة الوافدين من ولايات دارفور وكردفان، موضحاً أن قوافل المساعدات الإنسانية ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا وقوف الجمارك مع بني الوطن الذين تضرروا في الفاشر محمل الكعبة المشرفة وقد تضمنت القافلة مواد غذائية وأدوية طبية ومستلزمات أطفالية وفرشات للصلاة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
