شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 10-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-10 10:48AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 94,000$، ليحاول السعر اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته في اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.