تكنولوجيا: تقرير IDC: آيفون Fold سيقود نمو سوق الهواتف القابلة للطي بنسبة 30% في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لإطلاق أول هاتف قابل للطي، المعروف حاليًا باسم آيفون Fold، العام المقبل وفقًا للتسريبات المتداولة. وبينما ترتفع التوقعات حول الجهاز، يكشف تقرير جديد من شركة IDC لأبحاث السوق عن صورة أوضح للتأثير المحتمل لهذا الهاتف على سوق الأجهزة القابلة للطي.

ويتوقع التقرير أن يستحوذ آيفون Fold على أكثر من 22% من الحصة العالمية لسوق الهواتف القابلة للطي في عام 2026. كما ترجح IDC أن يسيطر الهاتف على 34% من قيمة هذا السوق، ويرجع ذلك إلى سعره المرتقب الذي قد يصل إلى 2400 دولار.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن فئة الهواتف القابلة للطي ستشهد اهتمامًا متزايدًا من المستهلكين بفضل إطلاق آيفون Fold، بالإضافة إلى جهاز Samsung Galaxy Z TriFold والأجهزة المطوية القادمة من هواوي.

ومن المتوقع أن تواصل الهواتف القابلة للطي تحقيق أداء أقوى من سوق الهواتف الذكية بشكل عام في عام 2026، على أن تمثل أكثر من 10% من القيمة الإجمالية لسوق الهواتف بحلول عام 2029.

أما عن مواصفات آيفون Fold المتوقعة، فيُشاع أنه سيأتي بشاشة خارجية بحجم 5.8 بوصة، وشاشة داخلية مرنة بقياس 7.58 بوصة، إلى جانب بطارية أكبر من تلك الموجودة في آيفون 17 برو ماكس.

المصدر