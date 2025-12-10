انت الان تتابع خبر للمرّة الاولى.. يوتيوب يكشف شخصيتك ويُحلّلها بحسب مشاهداتك! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في خطوة نحو المزيد من التخصيص والتحليل العميق لسلوك المستخدمين، كشف عملاق البث التابع لشركة "جوجل" عن ميزة "ملخص يوتيوب" (YouTube Recap) الجديد، ليكون بمثابة تقرير نهاية العام عن عادات المشاهدة الخاصة بكل مستخدم.

هذه الميزة ليست مجرد تجميع لقائمة "أفضل الأغاني والفنانين" على غرار ما يُقدّمه "يوتيوب ميوزك"؛ بل هي نظرة عامّة شاملة على سجل مشاهدة المستخدم الشخصي على مدار العام الماضي، مع دمج لغة الإثارة والتحليل النفسي لأوّل مرة.



12 بطاقة مفاجئة.. ما هو نمط شخصيتك؟

يُقدّم "ملخص يوتيوب" مجموعة فريدة تصل إلى 12 بطاقة مختلفة، لا تقتصر على تسليط الضوء على القنوات والمواضيع التي شاهدها المستخدم بعمق، بل تتجاوز ذلك لتكشف عن "نمط شخصية المشاهدة" الذي ينتمي إليه المستخدم بناءً على الفيديوهات التي أحبها.

فبعد تحليل مكثف لسلوك المشاهدين، لم يرَ "يوتيوب" مجرد بيانات، بل رأى شخصيات! وقسّمها إلى أنماط مثل "المغامر" و"صانع المهارات" و"الروح المبدعة". كما صرّح "يوتيوب" عن اكتشاف مثير: أنماط الشخصية الأكثر شيوعًا كانت "المُشرق " (Sunshiner)، و"باحث العجائب " (Wonder Seeker)، و"المُوصل" (Connector)، بينما كانت شخصيات مثل "الفيلسوف" و"الحالم" هي الأكثر ندرة وغرابة. كيف تصل إلى تقريرك السرّي؟



باتت الميزة متاحة للمستخدمين كافّة. وللوصول إلى "ملخص يوتيوب" الخاص بك، يجب أن تكون مسجلًّا دخولك الى تطبيق يوتيوب على هاتفك وأن تكون قد استخدمت التطبيق باقدر الكافي بالطبع.

لتجد الملخص ادخل الى:

- الصفحة الرئيسية (Homepage) ليوتيوب