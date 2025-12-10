تكنولوجيا: ساعة Google Pixel Watch 4 تحصل على إيماءات جديدة وتحسينات في الردود الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا لساعة Google Pixel Watch 4، وجلب هذا التحديث ميزتين بارزتين تعززان تجربة الاستخدام بشكل واضح.

أولًا، أضافت الشركة مجموعة جديدة من الإيماءات. وقد ظهرت هذه الإيماءات سابقًا خلال تحليل للشفرة البرمجية، لكن التحديث الحالي يجعلها متاحة رسميًا للمستخدمين.

يمكنك الآن تنفيذ إيماءة النقر المزدوج أو لف المعصم للتحكم في وظائف متعددة دون لمس الشاشة نهائيًا. تشمل هذه الوظائف التنقل بين الإشعارات، وإخفاءها، وتأجيل المنبه، وإدارة المؤقت أو ساعة الإيقاف، والتحكم في الموسيقى، واختيار رد ذكي، بالإضافة إلى الرد على المكالمات أو إنهائها. ولتسهيل الاستخدام، ستعرض الساعة تلميحات على الشاشة في اللحظات المناسبة لتوضيح متى يمكن تفعيل الإيماءات.

أما الميزة الثانية، فهي تحسينات في الردود الذكية لكل من Pixel Watch 4 و Pixel Watch 3. تعتمد الردود الجديدة على نموذج لغوي مطوّر من Gemma يعمل مباشرة على الجهاز، وهو أسرع بمرتين وأكثر كفاءة بثلاث مرات تقريبًا في استهلاك الذاكرة مقارنة بالنموذج السابق.

بهذه الإضافات، تواصل جوجل دفع تجربة ساعاتها الذكية نحو مزيد من السلاسة والذكاء.

