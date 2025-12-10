الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 10-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-10 05:22AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اضطر سعر المؤشر لتشكيل تداولات جانبية جديدة نطرا لاقترابه للحاجز المتمثل حاليا بمستوى 99.35 والذي يعارض بثباته محاولات تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, نشير أيضا إلى أن تشكيل مستوى 99.65 لامتداد مقاومة جديدة كما هو واضح بالرسم المرفق سيزيد ذلك من فرص تجديد السعر للمحاولات السلبية لنتوقع مهاجمته مجددا لمستوى 98.85 وبكسره ستمتد الخسائر مباشرة نحو 98.60 و98.45 على التوالي.

 

أما تفعيل السعر للسيناريو الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيل موجات صاعدة قوية ليتجاوز بذلك المقاومة المذكورة سابقا ليمكنه ذلك من الثبات مجددا ضمن محاور القناة الصاعدة ومن ثم ليبدأ بتسجيل مكاسب عديدة قد تبدأ من 100.10.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.85 و 99.40

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

