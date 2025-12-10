تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 10-12-2025

قلص سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)من مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، بعدما نجح في عودة استقراره اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل دعماً ديناميكياً يمد الزوج بالزخم الإيجابي المتجدد، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.