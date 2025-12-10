- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 10-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-10 10:32AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قلص سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)من مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، بعدما نجح في عودة استقراره اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل دعماً ديناميكياً يمد الزوج بالزخم الإيجابي المتجدد، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.