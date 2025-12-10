تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 10-12-2025

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ولكن بالتزامن مع ذلك تخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي مستنفذاً فرصه الإيجابية على المدى القريب، ليستند حالياً إلى دعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كآخر مناطق الدعم التي قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه.