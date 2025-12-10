تحديث توقع سعر الفضة اليوم 10-12-2025

اضطر سعر المؤشر لتشكيل تداولات جانبية جديدة نطرا لاقترابه للحاجز المتمثل حاليا بمستوى 99.35 والذي يعارض بثباته محاولات تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, نشير أيضا إلى أن تشكيل مستوى 99.65 لامتداد مقاومة جديدة كما هو واضح بالرسم المرفق سيزيد ذلك من فرص تجديد السعر للمحاولات السلبية لنتوقع مهاجمته مجددا لمستوى 98.85 وبكسره ستمتد الخسائر مباشرة نحو 98.60 و98.45 على التوالي.

أما تفعيل السعر للسيناريو الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيل موجات صاعدة قوية ليتجاوز بذلك المقاومة المذكورة سابقا ليمكنه ذلك من الثبات مجددا ضمن محاور القناة الصاعدة ومن ثم ليبدأ بتسجيل مكاسب عديدة قد تبدأ من 100.10.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.85 و 99.40

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض