تحديث توقع سعر الذهب اليوم 10-12-2025

2025-12-10 05:22AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اضطر سعر المؤشر لتشكيل تداولات جانبية جديدة نطرا لاقترابه للحاجز المتمثل حاليا بمستوى 99.35 والذي يعارض بثباته محاولات تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, نشير أيضا إلى أن تشكيل مستوى 99.65 لامتداد مقاومة جديدة كما هو واضح بالرسم المرفق سيزيد ذلك من فرص تجديد السعر للمحاولات السلبية لنتوقع مهاجمته مجددا لمستوى 98.85 وبكسره ستمتد الخسائر مباشرة نحو 98.60 و98.45 على التوالي.

 

أما تفعيل السعر للسيناريو الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيل موجات صاعدة قوية ليتجاوز بذلك المقاومة المذكورة سابقا ليمكنه ذلك من الثبات مجددا ضمن محاور القناة الصاعدة ومن ثم ليبدأ بتسجيل مكاسب عديدة قد تبدأ من 100.10.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.85 و 99.40

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

