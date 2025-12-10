سوق أبوظبي العالمي يمنح USDT اعتماد جديد…خطوة تعزز موقع الإمارات في تنظيم الأصول الرقمية

أعلنت شركة “Tether” أن عملة USDT المستقرة، المُصدرة على عدد من شبكات البلوكشين الرئيسية، حصلت على تصنيف رمز مُشار إليه بعملة رسمية (AFRT) داخل سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

يتيح هذا التصنيف للشركات المرخّصة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في ADGM تنفيذ أنشطة منظمة باستخدام USDT على شبكات Aptos وCelo وCosmos وKaia وNear وPolkadot وTezos وTON وTron.

يمثّل هذا التطور توسيع للإطار التنظيمي الذي سبق أن اعترف بإصدار USDT على شبكات مثل الايثيريوم وسولانا وAvalanche، ما يعزز حضور العملة المستقرة عبر منظومة أوسع من الشبكات.

ووفقا للبيان الرسمي، فإن هذا الاعتماد المتعدد يوفّر بنية تنظيمية موحدة تسمح للشركات المرخّصة بدعم المزيد من الشبكات ضمن أحد أبرز المراكز المالية المنظمة عالميا.

قالت “Tether” إن هذا الاعتراف يعزز قابلية التشغيل البيني، ويمكّن USDT من العمل كأصل للتسوية في التداول والتطبيقات اللامركزية، مع الامتثال لمتطلبات AFRT التي تفرضها الهيئة التنظيمية.

وأكد الرئيس التنفيذي “باولو أردوينو” أن الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الريادي في تنظيم الأصول الرقمية، مشيرا إلى أن دمج USDT ضمن إطار ADGM يعزز دور العملات المستقرة في النظام المالي العالمي، ويفتح المجال لفرص جديدة في الشرق الأوسط مع توسع الاعتراف عبر شبكات متعددة.

ويأتي هذا التطور بعد توسع “Tether” في قطاع التمويل المدعوم بالبيتكوين من خلال استثمارها في منصة “Ledn” التي تقدم خدمات إقراض مدعومة بالأصول الرقمية وأدوات لإدارة المخاطر والحفظ المتقدم.

وفي الوقت نفسه، تواصل “Circle” منافسة “Tether” في المنطقة، إذ أعلنت حصولها على ترخيص “خدمات مالية” من هيئة تنظيم ADGM، بما يسمح لها بالعمل كمزوّد خدمات مالية داخل المركز المالي الدولي.

كما كشفت عن تعيين الدكتورة “سعيدة جعفر” مدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدعم توسع الشركة وتعزيز اعتماد الدولار الرقمي وحلول المدفوعات على السلسلة في الإمارات والمنطقة.

