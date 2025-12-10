صعود سعر البيتكوين يشعل حماس المستثمرين الأفراد: هل يقترب السوق من قمة قصيرة المدى؟

ارتفع سعر البيتكوين يوم أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع، بعدما لامس مستوى 94,600 دولار، ما أعاد إشعال موجة من التفاؤل بين المتداولين.

غير أن تنامي الجشع لدى المستثمرين الأفراد أثار مخاوف من أن يكون هذا الصعود مدفوع بـ”فومو” غير مستدام.

تشير بيانات منصة “Santiment” إلى زيادة واضحة في استخدام تعبيرات وكلمات دلالية مثل “أعلى” و”فوق” عبر منصات التواصل، وهو ما يُفسَّر تاريخيا كإشارة على توقعات مبالغ فيها قد تسبق فترة استقرار أو تراجع في الأسعار.

فغالبا ما تتحرك الأسواق عكس توقعات الجماهير عندما ترتفع مستويات التفاؤل بشكل حاد.

هذا الطرح يتوافق مع رؤية المحلل “ماركوس ثيلين”، الذي يستبعد حدوث اختراق سعري كبير خلال ديسمبر، موضحا أن تقلّص التقلبات الكبيرة يعكس توقعات لحركة سعرية أضيق.

كما أشار إلى أن تدفقات صناديق ETF المرتبطة بالبيتكوين لم تزد بما يكفي لدفع صعود قوي، ما يرجّح تداول عرضي لبقية الشهر.

في المقابل، ترى منصة كوين بيس أن السوق قد يكون مهيأ لعطلة رأس السنة، معتبرة أن اضطرابات نوفمبر ساعدت على تصفية المراكز المبالغ فيها وبناء هيكل سوقي أكثر صحة.

حيث تراجع الاهتمام المفتوح في عقود البيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة، كما شهدت صناديق ETF الأمريكية عمليات خروج ملحوظة، وانخفضت معدلات التمويل للعقود الدائمة إلى مستويات أدنى من متوسطاتها.

تشير كوين بيس إلى أن مستوى الرافعة النظامية قد انخفض من نحو 10% في الصيف إلى 4%-5% حاليا من القيمة السوقية الإجمالية، ما يعزز متانة السوق مع اقتراب نهاية العام.

