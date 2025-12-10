شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فى ارتفاع حِذر قبيل قرارات الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

•المركزي الأمريكي يستعد لثالث خفض في أسعار الفائدة



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،مستفيدًا من توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،مع نشاط نسبي لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن.



يظل الارتفاع الحالي محدودًا نتيجة حِذر المستثمرين قبيل صدور قرارات السياسة النقدية في ختام الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، حيث يُتوقع أن يُعلن المركزي الأمريكي عن ثالث خفض فى أسعار الفائدة على التوالي، إلى جانب الكشف عن تحديثات مهمة بشأن المسار المستقبلي للفائدة خلال عام 2026.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى (4218.85 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,207.68$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,201.12$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.45% ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،مع نشاط نسبي لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2%،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوع ، في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة ،عاكسًا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري الأخير فى 2025 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، حيث من المتوقع خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس ،في ثالث خفض في أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



يصدر قرار الفائدة وبيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول الساعة 19:30 جرينتش.



حيث من المتوقع أن توفر التحديثات والتعليقات أدلة قوية مسار السياسة النقدية و احتمالات خفض أسعار الفائدة فى 2026.



قال كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض كيفن هاسيت — المرشح الأوفر حظًا لخلافة باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي — يوم الثلاثاء إن هناك "متسعًا كبيرًا" لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، رغم أن ارتفاع التضخم قد يغيّر هذه الحسابات.



توقعات حول أداء الذهب

•قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": أن المستثمرين يعيدون ترتيب مراكزهم بشكل كبير قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت تحديثات وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية عما هو متوقعًا في الأسواق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2026 ،مما يلقي بمزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الثلاثاء بنحو 1.14 طن متري،فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي على 1,047.97 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 3 ديسمبر الجاري.



نظرة فنية

