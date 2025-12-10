انقطاع الاتصال منذ حرب غزة - واشنطن تتحرّك لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت مصادر أميركية وإسرائيلية لموقع أكسيوس، أن البيت الأبيض يعمل على الترتيب لقمة محتملة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في أول لقاء بينهما منذ ما قبل اندلاع حرب غزة .

ووفقاً للمصادر، فإن واشنطن مستعدة للقيام بدور الوسيط لعقد القمة، في إطار جهودها لإعادة الدفء للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية عبر الدبلوماسية الاقتصادية.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن على نتنياهو اتخاذ خطوات محددة قبل المضي في عقد الاجتماع، وعلى رأسها الموافقة على صفقة غاز استراتيجية مع مصر، إضافة إلى إجراءات أخرى يمكن أن تشجع السيسي على قبول اللقاء.

يأتي هذا الجهد في ظل سعي الإدارة الأميركية لتخفيف التوترات الإقليمية، ودفع مسار التعاون الاقتصادي الذي ترى فيه مدخلاً لإعادة بناء قنوات الاتصال بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا يستلزم إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة كلفتها بنحو 70 مليار دولار.

المصدر : وكالات - اكسيوس