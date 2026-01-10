خوفا من مصير مادورو.. خطوة مهمة من بيترو تجاه الرئيس الأميركي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بوغوتا: أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عزمه التوجه إلى العاصمة الأميركية واشنطن، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة قال إنها تهدف إلى منع اندلاع حرب عالمية.

وجاء تصريح بيترو خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، حيث سُئل عمّا إذا كانت زيارته المرتقبة ترتبط بمساعٍ لاحتواء تصعيد محتمل في أميركا اللاتينية، ليجيب قائلاً: "الهدف هو وقف الحرب العالمية"، وذلك بعد إعلان ترامب أن التحضيرات جارية لعقد لقاء قريب بين الرئيسين في البيت الأبيض.

وتأتي هذه الزيارة في سياق توتر سياسي لافت، سبق أن عبّر خلاله بيترو عن مخاوفه من احتمال تعرض بلاده لتدخل عسكري أميركي، في ظل تصعيد واشنطن الإقليمي عقب التطورات الأخيرة في فنزويلا، محذراً من أن كولومبيا قد تواجه سيناريو مشابهاً لما حدث هناك.

وفي تصريحات لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، كشف بيترو أن ترامب أبلغه خلال اتصال هاتفي مباشر بنيته تنفيذ عملية عسكرية ضد كولومبيا، على خلفية ما وصفه بتداعيات الملف الفنزويلي، قبل أن يضيف أن هذا الخيار تم تجميده مؤقتاً.

ويأتي اللقاء المرتقب بعد العملية الأميركية التي نُفذت في فنزويلا مطلع يناير الجاري، وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بـإرهاب المخدرات، وهي اتهامات نفياها جملة وتفصيلاً.

وأدت العملية إلى تسليم السلطة بشكل مؤقت لنائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، كما أثارت موجة إدانات دولية واسعة، لا سيما من روسيا والصين وكوريا الشمالية، التي اعتبرت التحرك الأميركي خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً في شؤون أميركا اللاتينية.