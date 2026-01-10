شاهد.. الناشطة وسيدة الأعمال السودانية “مروة كادي” تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

أبهرت الناشطة وسيدة الأعمال السودانية, المعروفة مروة كادي, متابعيها بصورة جديدة قامت بنشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “كادي”, التي تزوجت مؤخراً من اليوتيوبر سعد الكابلي, في لقطة إحتفالية. وحازت مروة, وفقاً لفيسبوك, على شارة المواهب الناشئة هذا الأسبوع، لإنشاء محتوى جذاب يثير الاهتمام بين المعجبين والمتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

