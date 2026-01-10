إيران تحترق.. والنظام يلوح باعدام الفاعلين (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بعد مضي ما يقرب من 15 يوماً من بدء الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة للنظام في إيران، وظهور بعض مؤشرات سقوط هذا النظام، أعلن المدعي العام في طهران أن المتظاهرين الذين أحرقوا المباني الحكومية سيواجهون عقوبة الإعدام.

FIRE AND FURY: Iran's anti-government protests have grown deadlier in day 13, with a reported death toll of 51 people, including 9 children, and hundreds more injured.



President Trump says "Iran’s in big trouble" and the U.S. will respond forcefully if the regime resorts to mass… pic.twitter.com/ywLeJiPtDj — Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

— Fox News (@FoxNews)

جاء القرار في الوقت الذي تقترب فيه الاحتجاجات في إيران من يومها الخامس عشر على التوالي، مع ورود أنباء عن أعمال شغب واشتباكات عنيفة في عدة مدن.

وقد ذكرت وكالة رويترز ، نقلاً عن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الجمعة، أن المدعي العام الرئيسي في طهران قال إن المتظاهرين المتورطين في حرق المباني الحكومية والاشتباك مع القوات المسلحة و"ارتكاب أعمال تخريب" سيواجهون عقوبة الإعدام.

في وقت سابق من يوم الجمعة، أكدت تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه حذر النظام القضائي من أن قوات الأمن لن تتهاون "مع المخربين".

The entire local government municipality building in the Northern Iranian city of Karaj is currently engulfed in flames, as anti-government protests appear to be on the verge of overflowing in Iran. pic.twitter.com/6tuFMFWj8e — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

— OSINTdefender (@sentdefender)

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي إنه تم نشر قوات الأمن وإنفاذ القانون "لتحييد خطط زعزعة الاستقرار التي وضعها النظام الصهيوني وعرابه، الولايات المتحدة".

وأكد البيان أن جهات أجنبية تؤثر على الاحتجاجات، وأدان بشدة الهجمات على الرموز الدينية ورموز الجمهورية الإسلامية، مثل حرق أعلام وتماثيل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني.

خامنئي: المتظاهرون خونة يمثلون ترامب

وقد اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، المتظاهرين بالتصرف نيابة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محذراً من أن طهران لن تتسامح مع الأشخاص الذين يتصرفون كـ "مرتزقة للأجانب".

وقال: "الليلة الماضية في طهران وبعض المدن الأخرى، جاءت مجموعة من الأشخاص الذين ينوون التدمير ودمروا مباني تابعة لبلدهم لإرضاء رئيس الولايات المتحدة وإسعاده".

كما نشر منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه ترامب، متهماً إياه بقتل "آلاف الإيرانيين خلال حرب الأيام الاثني عشر" والآن "يقول إنه يقف إلى جانب الأمة الإيرانية".

وأضاف: "لقد صرح الرئيس الأميركي بأنه إذا قامت الحكومة الإيرانية بكذا وكذا، فسأقف إلى جانب مثيري الشغب. لقد علق مثيرو الشغب آمالهم عليه. إذا كان كفؤاً إلى هذه الدرجة، فعليه أن يدير شؤون بلاده بنفسه".

وأخيراً، قارن ترامب بـ "الفرعون نمرود، ومحمد رضا بهلوي "، وقال إن "هؤلاء الحكام رأوا سقوطهم عندما كانوا في ذروة غطرستهم. هو أيضاً سيسقط".

