ملتقى نوفمبر للتوظيف 2025 لباب رزق جميل بمحافظة جدة يستقطب 800 باحث عن عمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد ملتقى نوفمبر للتوظيف 2025، الذي انطلقت أعماله بمحافظة جدة، مشاركة 800 باحث عن عمل، مع عقد جلسات استشارية مهنية ومراجعة للسير الذاتية في ظل تواجد المختصين في مجال الموارد البشرية، وذلك في إطار جهود شركة باب رزق جميل للتوظيف الهادفة إلى تمكين الشباب السعودي ورفع مشاركة الكفاءات السعودية في سوق العمل.

وشهد الملتقى عرض تجارب أصحاب الأعمال من مختلف قطاعات التجزئة، والضيافة، والخدمات، والتقنية، واللوجستيات، حيث أجريت حوالي 1986 مقابلة عمل، وتقديم أنشطة شمولية ومتنوعة، ركزت على مواءمة مهارات القوى الوطنية مع احتياجات سوق العمل ضمن مسارات متعددة، مع استهداف تنمية الوعي المهني لدى المتقدمين، وتزويدهم بالمهارات الشخصية والمهنية الضرورية للنجاح.

ويتماشى تنظيم هذا الملتقى مع رؤية السعودية 2030، وخطط المملكة في تطوير رأس المال البشري، وبناء قوى عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في القطاعات، حيث حرص الملتقى على التواصل بين الجهات التوظيفية والباحثين عن عمل، إلى جانب التعريف بمتطلبات المهن الحديثة والبرامج التي تسهم في رفع جاهزية المتقدمين وتطوير مساراتهم المهنية.

وأوضحت مدير عام باب رزق جميل للتوظيف نجلاء صفدر، أن ملتقى نوفمبر للتوظيف خطوة بناءة في دعم الشباب السعودي، وفرصة تتيح لهم الوصول إلى الفرص المناسبة التي تساعدهم على بناء مسار مهني مستقر. منوهة بإتاحة الملتقى مساحة حيوية للتواصل المباشر بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وساهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات لاستقطاب كفاءات وطنية قادرة على التطوّر والإسهام في نمو القطاعات المختلفة.

وأضافت أن الملتقى بدعم من مؤسسة مجتمع جميل السعودية، ومن خلال مخرجاته عمل على تمكين الشباب السعودي وتهيئة فرص مستدامة تعزز تنافسية سوق العمل، ودعم الشباب الطموح للاستفادة من فرص العمل المتاحة.