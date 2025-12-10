شكرا لقرائتكم خبر وزير التعليم يرعى المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والإبداع 2026 بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويُعد المؤتمر من أبرز المؤتمرات العالمية المتخصصة في الموهبة وتنمية القدرات البشرية التي تقام في المملكة العربية السعودية.
وقد جرى توقيع اتفاقية الشراكة في مقر جامعة الأعمال والتكنولوجيا، بحضور الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والشيخ صالح بن سالم بن محفوظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية. تم توقيع الاتفاقية بين الدكتور وئام بن حسني تونسي، رئيس الجامعة، والمهندس ممدوح بن حسن الحربي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، لتكون مؤسسة سالم بن محفوظ الشريك الاستراتيجي في المؤتمر، في خطوة تؤكد مكانة المؤتمر بوصفه ملتقى عالميًا لدفع البحث العلمي في مجال الموهبة، وصناعة توجهات جديدة في الابتكار التعليمي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لرسالة مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية في تمكين الإنسان عبر دعم التعليم وتنمية رأس المال البشري، من خلال مبادرات نوعية ذات أثر مستدام تسهم في تحسين جودة الحياة. كما تسهم المؤسسة في المؤتمر الآسيوي للموهبة والإبداع 2026م في تعزيز الفرص المتقدمة للطلبة الموهوبين والمعلمين، وتوسيع آفاق التبادل البحثي والمعرفي على المستوى الدولي.
وتجسد هذه المناسبة التزام الجانبين بدعم تعليم الموهوبين بوصفه ركيزة استراتيجية للاستثمار في مستقبل واعد بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030م.
