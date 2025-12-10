محمّد رمضان يعلّق على أزمة محمّد صلاح وهذا موقفه

دبي - فريق التحرير: أعرب الفنّان المصريّ محمّد رمضان عن دعمه للاعب الكرة المصريّ محمّد صلاح، في ظلّ الأنباء المتداولة عن توتر علاقته مع ناديه الإنجليزيّ ليفربول.

في هذا السّياق، نشر “رمضان”، عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة تجمعه بصلاح وعلق “من يخسرك خسران يا أبو صلاح”.

نذكر أنّ محمّد صلاح، يحظى أيضًا بدعم واسع من فنّاني ومشاهير مصر، من بينهم زينة ومحمّد إمام وغيرهما، هذا ما يعكس مكانته الكبيرة وتأثيره العميق داخل الوسط الفنّيّ والجماهيريّ.

تأتي هذه التّطوّرات بعد أن جلس صلاح على كرسي البدلاء في بعض مباريات ليفربول الأخيرة ضمن الدّوري الإنجليزيّ الممتاز، هذا ما دفعه للتّعبير عن استياءه وقلقه بشأن مستقبله مع الفريق بعد عودته من نهائيّات أمم أفريقيا الّتي يخوضها مع منتخب مصر نهاية الشّهر الجاري.