بطولة إنكلترا: رايس يقود أرسنال لتعزيز صدارته قبل موقعة ليفربول

الرياص - اسماء السيد - برمنغهام (المملكة المتحدة) : سجل ديكلان رايس العائد من الإصابة هدفين وقاد أرسنال لفوز صعب على مضيفه بورنموث 3 2 وتعزيز صدارته قبل موقعة ليفربول، في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت.

وتغلب أستون فيلا على نوتنغهام فوريست المتعثر 3 1 في معقله ليخفف من وطأة الهزيمة الثقيلة أمام أرسنال منتصف الأسبوع، ويتقدم موقتا للمركز الثاني على حساب مانشستر سيتي الذي يستقبل تشلسي في قمة هذه المرحلة الأحد.

قدّم أرسنال أداء مذهلا، منهيا سلسلة انتصارات أستون فيلا التي بلغت 11 فوزا متتاليا في جميع المسابقات. كما استفاد من تعادل سيتي مع سندرلاند سلبا الخميس، ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 48 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن فيلا و7 عن سيتي.

على ملعب فيتاليتي ستاديوم، وبعد غيابه عن مباراة أستون فيلا بسبب إصابة في الركبة، فرض رايس نفسه نجما للقاء بتسجيله الهدفين الثاني والثالث (54 و71)، بعدما كان المدافع البرازيلي غابريال ماغالهايش أدرك التعادل للمدفعجية (16)، عقب تسببه بهدف السبق لبورنموث إثر خطأ فادح استفاد منه مواطنه إيفانيلسون (10).

وسجل البديل الفرنسي إيلي جونيور كروبي الهدف الثاني لبورنموث (76) الذي فشل في الخروج بتعادل على الأقل.

ولم يذق بورنموث طعم الانتصار في الدوري منذ فوزه على أرضه أمام نوتنغهام فوريست في 26 تشرين الأول/أكتوبر (2 0 في الجولة التاسعة).

ومنذ ذلك الحين، حقق الفريق خمسة تعادلات مقابل ست هزائم، ما يجعله في وضع صعب حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

وأجرى الإسباني ميكل أرتيتا ثلاثة تغييرات على تشكيلة مباراة أستون فيلا، فعاد رايس ليحل بدلا من الإسباني الآخر ميكل ميرينو الذي جلس على مقاعد البدلاء. وتمت إراحة بوكايو ساكا والبلجيكي لياندرو تروسار، ليحل محلهما نوني مادويكي والبرازيلي غابريال مارتينيلي، استعدادا لمواجهة ليفربول في المرحلة المقبلة.

وافتتح بورنموث التسجيل مستغلا خطأ فادحا في تشتيت الكرة من قبل المدافع البرازيلي غابريال، لتصل إلى مواطنه إيفانيلسون الذي سيطر عليها وسددها بقدمه اليمنى (10).

وعاد أرسنال إلى أجواء اللقاء بعدما راوغ مادويكي على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية، فسددها مارتينيلي وتصدى لها الدفاع، لتصل إلى ماغالهايش تابعها بقدمه اليسرى في الشباك.

وبعد تسجيله هدفا الثلاثاء ضد أستون فيلا، رفع ماغالهايش رصيده إلى 3 أهداف في "بريميرليغ" هذا الموسم.

وتقدم أرسنال بفضل رايس بعد تمريرة متقنة من القائد النروجي مارتن أوديغارد، ليسدد كرة أرضية قوية بقدمه اليمنى من قرب منطقة الجزاء (54).

ووسع فريق المدفعجية الفارق بفضل الثنائية الأولى لرايس في الدوري إثر هجمة مرتدة سريعة ومجهود فردي من ساكا على الجهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة للخلف (71).

وعاد بورنموث إلى أجواء اللقاء بفضل جونيور كروبي الذي أشعل التشويق بلمسته الثالثة بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب، مُطلقا تسديدة بقدمه اليمنى من مسافة حوالي 20 مترا استقرت في الشباك (76).

وصافة موقتة لأستون فيلا

في يوم شديد البرودة في برمنغهام، منح هدف المتألق راهنا أولي واتكنز في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري تقدما مستحقا، قبل أن يعزز الاسكتلندي جون ماكغين الأرقام مطلع الثاني (49).

وسجل مورغان غيبس وايت هدف تقليص الفارق للضيوف (61)، لكن ماكغين استغل خطأ فادحا من حارس فوريست البرازيلي جون فيكتور ليعيد الفارق إلى هدفين لصالح فيلا (73) ويلحق الخسارة الرابعة تواليا بنوتنغهام.

قال الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، لشبكة سكاي سبورتس أن لاعبيه وجهازه الفني عقدوا اجتماعا عقب خسارتهم القاسية أمام أرسنال 1 4 الثلاثاء.

واضاف "أنا سعيد للغاية. كنا بحاجة لاستعادة طاقتنا وثقتنا بأنفسنا. هنا، في فيلا بارك، كانت الطاقة التي نولدها بالغة الأهمية".

وتابع "فوريست فريق منافس. بعد مباراة أرسنال، اجتمعنا. ناقشنا، أنا واللاعبون، وضعنا هذا الموسم، وحالتنا النفسية، وضرورة الحفاظ على المستوى ذاته من الأداء السابق. كان علينا أن نكون متماسكين وأقوياء".

وكانت سلسلة انتصارات فيلا التي بلغت 11 مباراة في جميع المسابقات قد توقفت بشكل مفاجئ بالخسارة أمام أرسنال المتصدر، ما أثار الشكوك حول قدرته في مواصلة المنافسة على اللقب.

لكن سجله المميز في "فيلا بارك" بقي سليما، إذ حقق الآن 11 انتصارا متتاليا منذ خسارته أمام كريستال بالاس 0 3 في آب/أغسطس.

وحقق ولفرهامبتون متذيل الترتيب فوزه الأول هذا الموسم وجاء على حساب ضيفه وست هام بثلاثية نظيفة تناوب عليها كل من الكولومبي جون أرياس (4) والكوري الجنوبي هي تشان هوانغ (31 من ركلة جزاء) وماتيوس مانيه (41).

في غضون فترة ما بعد الظهر، ضاعف ولفرهامبتون صاحب المركز العشرين رصيده من النقاط (6)، بعدما تعادل ثلاث مرات وتلقى 16 هزيمة في أول 19 مباراة في "بريميرليغ".

ورغم ذلك، فإن طرد شبح الهبوط يبدو مهمة شبه مستحيلة، إذ يتفوق عليه نوتنغهام فوريست صاحب المركز السابع عشر (18 نقطة)، وهو الفريق الأول خارج منطقة الهبوط حاليا، بفارق 12 نقطة.

وعاد برايتون إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من 6 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز (3 تعادلات وثلاث هزائم) بإسقاطه ضيفه بيرنلي 2 0.