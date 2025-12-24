انت الان تتابع خبر المجلس السياسي الوطني يتفق على آليات اختيار رئيس البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للمجلس أن اجتماعه اليوم شهد حوارات معمقة وطرح الآليات المناسبة التي من شأنها تسهيل حسم اختيار رئيس مجلس النواب.وجرى الاتفاق وفق البيان، على دراسة هذه الآليات ومناقشتها خلال الأيام المقبلة.

وعقد المجلس السياسي الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً جديداً، فيما تحدث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي عن تماسك المجلس.

أدناه نص بيان المجلس..