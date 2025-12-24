انت الان تتابع خبر المجلس السياسي الوطني يعقد اجتماعاً والسامرائي يتحدث عن "تماسك" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف المصدر أن "السامرائي والحلبوسي وسرمد الخنجر وأبو مازن يواصلون اجتماعهم في منزل الأخير"، مؤكداً أن "خميس الخنجر وثابت العباسي غادرا اجتماع المجلس السياسي الوطني".

والمجلس السياسي الوطني، هو تحالف عراقي لأحزاب سنية رئيسية فائزة بـ 65 مقعداً نيابياً في انتخابات مجلس النواب اشتمل على حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي (33 مقعداً) وحزب عزم الذي يرأسه مثنى السامرائي (15 مقعداً) وتحالف السيادة الذي يرأسه خميس الخنجر (9 مقاعد) وتحالف حسم الوطني الذي يرأسه ثابت العباسي (5 مقاعد) وحزب الجماهير الذي يقوده أحمد الجبوري (3 مقاعد).