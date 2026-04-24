سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحافظ على المسار الرئيسي الصاعد – توقعات اليوم – 24-04-2026

واصل سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية القادمة، وسط استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، ليقترب الزوج حالياً من مستوى الدعم المحوري 0.5850، هذا الدعم الذي يمثل عنق تركيبة فنية سلبية قيد التكوين على المدى القصير وهو نموذج القمة الثلاثية، خاصة ويأتي انخفاض الزوج بالرغم من توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما لم ينعكس على حركة السعر في إشارة واضحة على قوة الضغط السلبي المحيط بالزوج.