اليورو يتحرك فى المنطقة السلبية بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية بصدد تكبّد أول خسارة أسبوعية في شهر

•الدولار الأمريكي يواصل الصعود في سوق الصرف الأجنبي

•تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران فى مضيق هرمز

•ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان يتجاوز التوقعات في مارس

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية الأسبوع المقبل



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،ليتداول قرب أدنى مستوى في أسبوعين ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة أسبوعية في شهر ،تحت أنظار السلطات اليابانية ،حيث جددت وزيرة المالية تحذيراتها بشأن المضاربات في سوق الصرف الأجنبي.



لا يزال تركيز المستثمرين منصبًا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وتبادل الطرفين السيطرة على السفن وناقلات نفط.



أظهرت البيانات الصادرة اليوم في طوكيو ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان خلال مارس الماضي، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن كافيًا لتعزيز احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.15% إلى (159.84¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.64¥)، و سجل أدنى مستوى عند (159.60¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضاً بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،فى رابع خسارة يومية على التوالي،بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بحوالي 0.8% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد أول خسارة أسبوعية في شهر.



السلطات اليابانية

أعادت وزيرة المالية اليابانية "ساتسوكي كاتاياما"، يوم الجمعة، تأكيد تحذيرها الشفهي بشأن التدخل في سوق الصرف، مشيرةً إلى أن السلطات قادرة على اتخاذ إجراءات "حاسمة" لمواجهة المضاربات، وذلك بعد يوم من تصريحها بأن اليابان تتمتع "بحرية كاملة" للتدخل، مؤكدةً أن التدخلات السابقة كانت فعّالة.



ومع استمرار السلطات اليابانية في التصدي لضعف الين، قال أكيهيكو يوكو، كبير المحللين في بنك ميتسوبيشي يو إف جيه: إنه من الصعب تصور سيناريو ينخفض فيه الين بشكل حاد إلى ما دون مستوى 160 ينًا مقابل الدولار في المدى القريب.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، حيث لا تزال الولايات المتحدة وإيران على خلافٍ بشأن وقف إطلاق النار، والحصار، والملفات النووية، والسيطرة على المضيق.



تلك الخلافات تُبقي الممر المائي الاستراتيجي مغلقًا فعليًا، ويُنذر بصدمةٍ في قطاع الطاقة تُلحق ضررًا بالاقتصادات العالمية.



قالت سكاي ماسترز، رئيسة أبحاث الأسواق في بنك أستراليا الوطني: على الرغم من تمديد ترامب لوقف إطلاق النار، لا تزال التوترات مرتفعة مع رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأمريكي، مما يزيد من خطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة.



وأضافت ماسترز: أن المخاطر الاقتصادية والتجارية القصوى مُسعّرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وأن ضغوط التضخم ستستمر حتى نهاية العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•ترامب: طهران ترغب في إبرام اتفاق، لكن قيادتها تعيش حالة من الاضطراب.

•ترامب: لسنا فى عجلة لإبرام اتفاق، لكن إذا لم ترغب إيران في ذلك، "فسأُنهي الأمر عسكريًا".

•وصف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الحصار والتهديدات الأمريكية بأنها "العقبات الرئيسية" أمام أي مفاوضات حقيقية.

•تواصل باكستان جهودها لإحياء "محادثات السلام" بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

•إيران تستولي على سفينة جديدة في مضيق هرمز، مُتحديةً التفوق البحري الأمريكي.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة بأكثر من 0.5% ،لتحافظ على مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،مع التداول قرب أعلى مستوياتها فى أسبوعين ،بسبب تصاعد مخاوف توقف إمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي،مع استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



التضخم الأساسي

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى طوكيو ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى اليابان بنسبة 1.8% فى مارس،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.7% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.6% في فبراير.



ومما لا شك فيه أن تلك الأسعار تظهر تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان المركزي ،مما يعزز من فرص رفع أسعار الفائدة اليابانية خلال هذا العام.

الفائدة اليابانية

•ذكرت وكالة "رويترز" أن بنك اليابان من المرجح أن يمتنع عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، حيث أن تضاؤل احتمالات إنهاء حرب الشرق الأوسط على المدى القريب يُبقي على حالة عدم اليقين الشديدة بشأن آفاق الاقتصاد والأسعار في البلاد.

•امتنع محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، خلال الفترة الأخيرة ،عن التعهد برفع سعر الفائدة في أبريل ، نظرًا لتأثير الحرب على التوقعات الاقتصادية.

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل مستقر حاليًا حول 10%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

قال سوزوكي من شركة ماتسوي للأوراق المالية: إن تدخل السلطات اليابانية لن يكون مرجحًا إلا إذا تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الين أعلى مستوى له في أبريل 2024 عند 161.95.



وأضاف سوزوكي: حتى لو تسارع ضعف الين بعد اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل، فمن المرجح أن يبدأ البنك المركزي الياباني بالتصريحات، وإذا لم تُجدِ نفعًا، فسيلجأ إلى التدخل الفعلي.



نظرة فنية

