بالصور- ديفيد بيكهام يقتحم بث ابنه بروكلين ويشعل الجدل على الهواء.. ماذا حصل؟

دبي - فريق التحرير: ظهر بروكلين بيكهام مجددًا في المطبخ، حيث شارك مقطع فيديو وهو يُحضّر طبق باستا لصديق زائر، في أحدث ظهور له ضمن سلسلة محتوى الطهي التي يشاركها مع متابعيه.

ويُعرف بروكلين بشغفه المتزايد بعالم الطبخ، إذ روّج في الفيديو أيضًا لصلصة الفلفل الحار الخاصة بعلامته التجارية، بينما بدا واضحًا أن مهاراته في الطهي خطفت الأضواء أكثر من المنتج نفسه، إلى جانب لفتة لافتة تمثلت بساعته الفاخرة.

وخلال الفيديو، ظهر بروكلين وهو يقطع المكونات أمام صديقه زاك الذي بدا منبهرًا، قبل أن يخلط صلصة حارة من علامته الخاصة مع الفودكا، ثم يضيف المعكرونة إلى الماء المغلي.

إلا أن تفاعل المتابعين انقسم بين السخرية والتعليقات الساخرة على بساطة خطواته، حيث كتب أحدهم أنه “قام فقط بسلق المعكرونة”، فيما علق آخر بسخرية مستخدمًا رموز ضاحكة، قائلاً إنه “يُحرج الشيف الشهير غوردون رامزي”.

وظهر بروكلين في الفيديو بإطلالة بسيطة داخل منزله في لوس أنجلوس الذي يشاركه مع زوجته نيكولا بيلتز، إلا أن الأنظار توجهت إلى ساعته الذهبية المعروفة.

وقد علّق أحد المتابعين مازحًا: “أعد الساعة لوالدك”، في إشارة إلى ساعة “باتيك فيليب” الفاخرة التي كان قد أهداها له والده النجم ديفيد بيكهام بمناسبة عيد ميلاده الحادي والعشرين، والتي تُقدّر قيمتها بحوالي ٢٢٠ ألف جنيه إسترليني.

ورغم الخلافات العائلية المتداولة مؤخرًا، واصل بروكلين ارتداء الساعة خلال الأشهر الماضية.

وفي سياق منفصل، خرجت والدته مصممة الازياء فيكتوريا بيكهام عن صمتها مؤخرًا حول خلافها مع ابنها بروكلين، متحدثة عن عام “مليء بالتحديات” تمر به العائلة، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية نادرة، أكدت فيها أنها ستبقى دائمًا “تحمي أطفالها”، مشيرة إلى قوة العلاقة التي تجمعها بزوجها ديفيد، والدعم العائلي الذي يحيط بهم في مواجهة الصعوبات.