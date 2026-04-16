تكنولوجيا: يوجرين تطلق بنك طاقة جديداً بسعة 20 ألف مللي أمبير وكابل مدمج في الأسواق الأمريكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أتاحت يوجرين رسمياً بنك الطاقة المغناطيسي الجديد Magnetic Power Bank Qi2 بسعة تبلغ 20 ألف مللي أمبير للطلب في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن تم رصد هذا الموديل الذي يحمل الرمز PB567 في الأسواق الأوروبية في وقت سابق من العام الجاري 2026. ويتوفر هذا الملحق المميز حالياً للطلب بسعر يبلغ 99.99 دولاراً أمريكياً، مع توقعات ببدء عمليات التسليم للمستخدمين في وقت ما خلال شهر مايو القادم.

ورغم أن صفحة المنتج على المتجر الأمريكي لا تحتوي على الكثير من التفاصيل، إلا أن النسخة الأوروبية كشفت عن إمكانيات مذهلة، حيث يمكن استخدام بنك الطاقة الجديد لشحن ما يصل إلى أربعة أجهزة في نفس الوقت بكل سهولة. وتأتي الواجهة الأولى مزودة بلوحة شحن لاسلكي معتمدة بمعيار Qi2 الحديث لتقديم طاقة تصل إلى 15 واطاً، في حين يتمثل المخرج الثاني في كابل USB-C مدمج يبلغ طوله 18 سنتيمتراً تم اختباره ليتحمل أكثر من 10 آلاف انحناء لضمان متانته العالية للاستخدام اليومي.

ويوفر هذا الكابل المدمج طاقة شحن سريعة تصل إلى 30 واطاً، وهي قدرة كافية لشحن هاتف ايفون 17 برو ماكس لنسبة تصل إلى 70% في غضون نصف ساعة فقط لتوفير الوقت والجهد أثناء التنقل. ولتكتمل خيارات الشحن المتعددة، تم تزويد قاعدة الجهاز بمنفذين إضافيين أحدهما من نوع USB-C والآخر من نوع USB-A، مما يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في توصيل مختلف أنواع الأجهزة الذكية والملحقات الإلكترونية في آن واحد دون الحاجة لحمل محولات إضافية.

ويتميز بنك الطاقة المغناطيسي الجديد بسعته الضخمة التي تبلغ 20 ألف مللي أمبير، والتي تكفي لشحن هاتف ايفون 17 برو بالكامل لحوالي 3.7 مرات تقريباً، ويمكن إعادة شحن بطارية الجهاز نفسه من خلال مدخل USB-C بقدرة تبلغ 30 واطاً لتكتمل الشحنة في حوالي أربع ساعات ونصف. ويدعم هذا الموديل المكتنز تقنية الشحن العابر ووضع الشحن المتقطع للأجهزة الصغيرة، ويأتي بأبعاد تبلغ 10.6 × 7.2 × 3.3 سنتيمتر وبوزن يبلغ 368 جراماً ليقدم مزيجاً مثالياً بين سعة الطاقة الكبيرة وسهولة الحمل في الحقائب.