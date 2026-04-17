مبارك أردول يرد على البرنس هيثم مصطفى: (أنا جاي بعد بكرة تعال اعتقلني)

رد رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول, على هجوم أسطورة كرة القدم السودانية, هيثم مصطفى, الذي انتقد سفر أردول, والجكومي, لحضور مؤتمر برلين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللاعب السابق, والمحلل بقنوات “بي ان سبورت”, كان قد كتب في تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (لو عاد محمد سيد أحمد (الجكومي) و مبارك اردول عبر مطارات السودان الرسمية فعلى دماء الشهداء السلام و على الدولة السلام و على صبر السودانيين على ويلات الحرب السلام و حضن الوطن دا قدر شنو و بيسع كم من الخونة و العملاء!!!؟).
تدوينة البرنس هيثم مصطفى, لم تعجب رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول, ما جعله يشارك تدوينة اللاعب السابق ويكتب عليها: (أنا جاي بعد بكرة تعال اعتقلني).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
