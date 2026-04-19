ترامب: إيران لا يمكنها ابتزاز واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن إيران لن تنجح في ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران لا يمكنها «ابتزاز» واشنطن.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، بعد معاودة طهران إغلاق مضيق هرمز: «نحن نتحدث إليهم، أرادوا أن يغلقوا المضيق مجدداً، ولا يمكنهم ابتزازنا».

وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأميركية تتابع الموقف عن كثب، مضيفاً: «سترد إلينا بعض المعلومات عن الوضع في مضيق هرمز بحلول نهاية اليوم». وبشأن المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد، قال ترامب: «نحن نتحدث معهم، والمحادثات الجارية مع إيران لا تزال في مراحلها الأولية جداً».

وفي وقت سابق من أمس، أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز رداً على ما وصفته استمرار الحصار الأميركي، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية. وكان ترامب قد أكد أنه يعتزم مواصلة محاصرة الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً إلى أنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار بعد موعد انتهائه الأربعاء.

وأفاد⁠ مسؤولون أميركيون، أمس، بأن الجيش الأميركي يستعد خلال ‌الأيام ‌المقبلة ⁠لمداهمة ناقلات نفط ⁠مرتبطة ‌بإيران.

وقالت المصادر لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ​إن الجيش الأميركي يستعد لمداهمة الناقلات الإيرانية، والسيطرة على ⁠سفن تجارية ⁠في ​المياه ⁠الدولية.

إلى ذلك، قال مسؤول عسكري أميركي لموقع «أكسيوس»، إن قوات الحرس الثوري الإيراني نفذت، أمس، ما لا يقل عن 3 هجمات ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، منذ الصباح.

وخلال فترة الفتح الوجيزة، عبرت ثماني ناقلات نفط وغاز على الأقل، بحسب ما أظهرت بيانات لتتبع حركة الملاحة.

لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بأن زوارق إيرانية أطلقت النار على ناقلة في المضيق أمس.

وأبلغ قبطان الناقلة عن اقتراب زورقين تابعين لبحرية الحرس الثوري منها على بعد 37 كيلومتراً شمال شرق عُمان. ووفق بيان «الهيئة»، فإن الزورقين أطلقا النار على الناقلة من دون أي تحذير عبر اللاسلكي.

كما أفادت الهيئة البريطانية في وقت لاحق عن تلقيها تقريراً بشأن تعرض سفينة شحن في المنطقة ذاتها لإصابة بمقذوف مجهول ألحق أضراراً ببعض الحاويات دون التسبب باندلاع حريق.

وفي حادث ثالث، أفادت هيئة «فانغارد» بأن سفينة سياحية ترفع علَم مالطا أبلغت عن اقتراب زوارق منها أثناء عبورها المضيق قرب سواحل عُمان.

في السياق، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أمس، إن مضيق هرمز لم يعد بعد ​إلى وضعه الطبيعي رغم وقف إطلاق النار في الحرب، وحثت طهران على السماح باستئناف حركة الملاحة العالمية بشكل ⁠كامل.

وأضافت كوبر على هامش منتدى دبلوماسي في ​أنطاليا: «نحن في لحظة دبلوماسية حاسمة مع وجود وقف ​لإطلاق ‌النار حالياً، لكننا لم نستعد ⁠بعد ​حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق».

وقالت ‌كوبر، إن الهدنة يجب ​أن تتحول إلى سلام دائم، وإن استئناف حركة الملاحة عبر الممر المائي أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي، مضيفة، «نحن بحاجة إلى فتح مضيق ​هرمز؛ لأن هذا ‌يساعد ⁠جميع اقتصاداتنا في ‌أنحاء العالم».

وقالت كوبر، إن ‌أكثر من 50 دولة أيدت الجهود الرامية إلى دعم حرية الملاحة، مع ⁠استعداد أكثر من 12 دولة لتقديم الدعم ​البحري، بما في ذلك إزالة الألغام، وتوفير الأمان للملاحة البحرية، بمجرد انتهاء الصراع. وذكرت أنه لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به لتحويل وقف إطلاق النار إلى تسوية دائمة، وحثت جميع الأطراف ​على الالتزام بالهدنة.