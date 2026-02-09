“حامض حلو” يعود في رمضان بمواقف طريفة وكوميديا سوداء

دبي - فريق التحرير: بعد ستة مواسم، استطاعت تحقيق نجاح كبير وإقبالاً كبيراً من الجمهور، يطلّ نجوم السيتكوم الكوميدي العراقي “حامض حلو” في موسم جديد على “MBC العراق” و “أم بي سي شاهد”.

دراما ومواقف طريفة مع شخصيات العمل المحببة ومنها سعدون، وسوالف النساء وغيرها من الأحداث الكوميدية المميزة مع مجموعة من النجوم ومنهم إحسان دعدوش، علي جابر، ناريمان الصابوري، علي الملاك، رفل النشمي وغيرهم.

إحسان دعدوش

يشير إحسان دعدوش إلى أن سيتكوم “حامض حلو”، يعد ظاهرة تنوع الشخصيات التي يضمها وتعدّد الأدوار في كل موسم درامي وهذه سمةً ملازمةً وراسخة لهذا البرنامج؛ إذ نهدف دائماً إلى تجديد المحتوى ليواكب تطلعات الجمهور”. ويلفت إلى “أننا في هذا الموسم المرتقب، سوف نقدم باقة من المواقف الكوميدية الراقية التي صيغت بعناية لتليق بالعائلة العراقية، مع وعدٍ بمفاجآت فنية جميلة تضفي بهجةً خاصة على أجواء الشهر الفضيل”.

رفل النشمي

من جهتها، أكدت رفل النشمي إلى أن “نسخة هذا العام من “حامض حلو” ستكون مختلفة تماماً عن المواسم السابقة؛ فهي تضم فقرات غنية ومتنوعة تجمع بين الكوميديا السوداء، والقضايا الاجتماعية الملحة، واللمسات الإنسانية المؤثرة”. وتدعو المشاهدين إلى الانضمام إلى انتظار مفاجآت العمل في رمضان.