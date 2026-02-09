ابنة سيلفستر ستالون تفتح باب هوليوود أمام كرم بورسين

دبي - فريق التحرير: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بأنباء التعاون المرتقب بين الممثل التركي كرم بورسين وصناعة السينما في هوليوود، من خلال مشروع سينمائي تعمل عليه شركة الإنتاج Balboa Productions، المملوكة لصوفيا ستالون، ابنة النجم الهوليوودي سيلفستر ستالون.

يأتي هذا التطوّر بعد أن كشفت الكاتبة الأميركية آبي جيمينيز، مؤلفة رواية “Yours Truly” الأكثر مبيعاً، أن شخصية البطل “جاكوب” في روايتها استُلهمت من كرم بورسين. كما أوضحت “جيمينيز”، أنها كانت تتابع الدراما التركية بشكل مكثف أثناء كتابة العمل، ما انعكس على ملامح الشخصية الرئيسية في الرواية.

وفي خطوة تمهد لتحويل العمل إلى الشاشة، قامت شركة Balboa Productions بشراء حقوق تحويل سلسلة روايات آبي جيمينيز إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، من بينها رواية “Yours Truly”، التي تحظى باهتمام واسع من جمهور الأدب الرومانسي.

ووفقاً لتقارير إعلامية تركيّة، من بينها ما ذكرته الصحفية بيرسين ألتونطاش، تواصلت شركة الإنتاج مع وكالة أعمال كرم بورسين، في الولايات المتحدة لعرض دور البطولة عليه في المشروع المرتقب. وتشير المعلومات إلى أن النجم التركي، قد يعقد اجتماعات متعلقة بالعمل خلال زيارته القادمة إلى أميركا.

من جهتها، عبّرت الكاتبة آبي جيمينيز، عن اختيارها المثالي لأبطال العمل، حيث أعربت عن رغبتها في أن يجسد كرم بورسين، شخصية “جاكوب”، إلى جانب الممثلة ميليسا باريرا في دور “بري”، وهو ما أثار إهتمام جمهور “بورسين”، على منصات التواصل الاجتماعي.

اذاً يُتوقع أن تُكشف الفترة المقبلة مزيداً من التفاصيل حول المشروع، في حال تأكد انضمام كرم بورسين رسمياً إلى هذا التعاون الهوليوودي المنتظر.