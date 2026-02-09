انت الان تتابع خبر المالكي يستقبل "فكتوريا تايلور" ويؤكد: العراق مستعد للدفاع عن مصالحه مع واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد المالكي خلال اللقاء، أن العراق والولايات المتحدة تربطهما علاقات متينة، مشيراً إلى أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وبناء قدرات العراق في مختلف المجالات. ودعا المالكي إلى "تفعيل الاتفاقية في المستقبل القريب"، مؤكداً استعداد العراق للدفاع عن علاقاته ومصالحه مع الولايات المتحدة، موضحاً أن تعزيز هذه العلاقات يأتي عبر إدامة الشراكات الاقتصادية لتحقيق مصلحة الشعبين.وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى أن العراق ينتهج سياسة متوازنة في علاقاته الإقليمية، لافتاً إلى أن الحوارات التي تجريها القوى الوطنية تهدف إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة المقبلة في تشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي.

من جانبها، أكدت تايلور على أهمية دور العراق المحوري في المنطقة، مشيرة إلى أنه يعد "طرفاً فاعلاً" في جهود إعادة الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي.

