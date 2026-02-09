تكنولوجيا: آيفون 17e يحافظ على نفس سعر 16e مع دعم MagSafe ومعالج A19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد هاتف آيفون 17e موجة من التسريبات خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يضيف مارك غورمان من بلومبرغ مزيدًا من التفاصيل التي تؤكد معظم ما تم تداوله حول هاتف أبل الاقتصادي القادم.

بحسب غورمان، سيعتمد آيفون 17e على معالج A19 الجديد، مع إضافة دعم MagSafe للشحن، وهي ميزة غابت عن آيفون 16e في الجيل السابق.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى اعتماد الهاتف على أحدث شرائح الاتصال اللاسلكي من تطوير أبل، وهما C1X و N1، ما يُتوقع أن ينعكس على تحسين كفاءة الاتصال والأداء العام.

وعلى مستوى التسعير، يُتوقع أن تحافظ أبل على السعر نفسه عند 599 دولارًا، دون أي زيادة عن الجيل السابق. كما رجّح غورمان أن يكون موعد الإطلاق قريبًا جدًا، خاصة مع تسريبات تشير إلى الكشف الرسمي في 19 فبراير.

أما من ناحية التصميم، فتشير المعلومات إلى أن آيفون 17e سيتخلى عن Dynamic Island، مع الاحتفاظ بلغة تصميم شبه مطابقة لهاتف آيفون 16e.

