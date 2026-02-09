طهران تحذر من انتهاك سيادتها النووية

خط أحمر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الحوار إستراتيجية إيران للوصول إلى حلول سلمية، وأن الشعب الإيراني يحترم الاحترام لكنه لا يخضع للتهديد. وأوضح أن حقوق إيران النووية منصوص عليها دوليًا، وأن أي محاولة للتعدي عليها ستقابل برد حازم، ما يعكس تمسك طهران بسيادتها النووية رغم الانفتاح على الدبلوماسية.
تمسك نووي
قال وزير الخارجية عباس عراقجي: «لا تراجع عن تخصيب اليورانيوم مهما كانت التهديدات، ولا نقبل الإملاءات». وأضاف أن أي خطوات لبناء الثقة يجب أن يرافقها رفع العقوبات، مؤكدًا أن البرنامج الصاروخي الإيراني «موضوع دفاعي بحت» خارج نطاق المفاوضات، مع تحذير صريح من أن إيران أهل للحوار وأهل للحرب إذا اقتضت الضرورة.
شروط المفاوضات
وحذر عراقجي من أن فرض عقوبات جديدة أو التحركات العسكرية الأمريكية تثير الشكوك حول جدية واشنطن، مؤكدًا أن تقييم المؤشرات سيحدد مصير المفاوضات القادمة. من جهتها، أعلنت الإدارة الأمريكية أن الجولة المقبلة ستُستأنف الأسبوع المقبل، مع استمرار الخلاف حول مستوى التخصيب، حيث تطالب واشنطن بـ«صفر تخصيب»، فيما تقترح طهران مستوى «مطمئنًا» يحافظ على حقوقها.
