وزير الخارجية يلتقي نظيره الغواتيمالي

استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، كارلوس راميرو مارتينيز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك.