الشبه مع إبستين يحول حياة تركي إلى جحيم

تحوّل المواطن التركي رفعت أوزدمير (55 عاماً) إلى مادة إعلامية صادمة بعد اكتشاف شبه مذهل بينه وبين الملياردير الأمريكي المدان جيفري إبستين، المتورط في جرائم جنسية ضد القاصرات. الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لم تقتصر على الفضول أو المزاح، بل أظهرت أثرها النفسي والاجتماعي على أوزدمير، وأثارت جدلاً واسعاً حول تأثير التشابه المظهري على حياة الأفراد والفصل بين المظهر والسمعة الجنائية.

وبدأ الأمر كمزحة عائلية، حين لاحظ ابن أخيه الشبه قائلاً: «يا عمي، أنت تشبه جيفري إبستين كثيراً». لكن مع انتشار الصور، بدأ أوزدمير يواجه نظرات استغراب واستنكار من المارة، ما جعله يشعر بعبء نفسي غير متوقع، مضيفاً: «ربما نتشابه قليلاً في المظهر، لكن لسوء حظي، هذا التشابه يربطني بشخصيته السيئة في أعين الناس».

وسرعان ما اجتاحت صور أوزدمير منصات التواصل الاجتماعي التركية والدولية، مثيرة ردود فعل متباينة. البعض اعتبر الأمر مجرد تشابه سطحي لا يضر أحداً، بينما رأى آخرون أن ربط شخص عادي بملف إبستين الجنائي أمر مؤذٍ ويستحق الاستنكار. ولفت مستخدمون إلى أن مثل هذه المقارنات قد تُعقّد الحياة اليومية للفرد وتزيد من شعوره بالإحراج والضغط النفسي.

في مواجهة الانتشار الواسع والضغط النفسي، قرر أوزدمير اتخاذ خطوات عملية لتقليل الشبه، قائلاً: «سأغيّر تسريح شعري وربما أطلق لحيتي، وسأبتعد قدر الإمكان عن أي شبه بيني وبين ذلك الرجل».