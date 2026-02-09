بالفيديو – تركي آل الشيخ يواصل دعمه للمواهب العربية ويعيد نشر “جرحونا” بصوت لونا كرم

دبي - فريق التحرير: في لفتةٍ جديدة تعكس اهتمامه المتواصل باكتشاف ودعم المواهب العربيّة الشابة، أبدى رئيس الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي آل الشيخ، إعجابه بصوت الفنانة اللبنانية لونا كرم، من خلال إعادة نشر مقطع فيديو لها عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسميّ في إنستغرام.

وظهرت لونا كرم في الفيديو وهي تؤدي أغنية “جرحونا” لسلطان الطرب جورج وسوف، بصوت طربي وإحساس عالٍ، الأمر الذي لفت انتباه آل الشيخ ودفعه لمشاركة المقطع مع ملايين متابعيه، في خطوة تُعدّ رسالة اعجاب واضحة بالمواهب الغنائيّة الصاعدة في العالم العربيّ.

ويأتي هذا التفاعل من تركي آل الشيخ امتدادًا لدوره البارز في رعاية الطاقات الفنية، لا سيما تلك التي برزت خلال الفعاليات الترفيهيّة الكبرى في المنطقة.

وكانت لونا كرم قد سجّلت حضوراً لافتاً في حفل “Joy Awards”، حيث وصلت إلى التصفيات النهائيّة ضمن فئة “الوجه الجديد المفضل”، كالفنانة اللبنانيّة الوحيدة المشاركة في هذه الفئة، ممثّلةً لبنان بين نخبة من النجوم العرب.