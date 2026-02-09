الكشف عن البوستر التشويقي لبرنامج رامز جلال في رمضان… من هم ضحاياه؟

دبي - فريق التحرير: شوّقت منصة “أم بي سي شاهد”جمهورها العربي لموسم جديد من الإثارة والرعب، بنشر الملصق الدعائي الأول لبرنامج المقالب الذي يقدّمه الممثل المصري، رامز جلال، والمقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٦.

ظهر رامز، في البوستر بظهره، معتمداً صبغة شعر باللون البرتقالي مع حلاقة فنية على شكل “ألسنة لهب”، مرتدياً سترة جلدية حمراء. أما المفاجأة فكانت ظهور “قرد” صغير على كتفه، مما يشير إلى أن المقلب هذا العام قد يعتمد على أجواء الغابة أو الاستعانة بالحيوانات لإرعاب الضيوف. واكتفت القناة بتعليق “Loading…” لتؤكد أن التحضيرات للبرنامج بلغت مراحلها الأخيرة.

ويجمع رامز جلال في برنامجه هذا العام كالعادة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة.

ومن أبرز المفاجآت والأسماء المشاركة، بحسب “القاهرة ٢٤”، الإعلامي المصري شريف عامر، لأول مرّة في ظهور استثنائي وغير مألوف. كما يحلّ ضيوفاً على هذا الموسم كل من: أحمد السقا، عمرو سعد، دياب، ماجد المصري، ريم مصطفى، رزان جمال، حسن مالك، يارا السكري ونجم الكرة محمود بنتايج، بالإضافة إلى “أبلة فاهيتا”.

وقد تم تصوير البرنامج في الرياض تحت رعاية هيئة الترفيه.